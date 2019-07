Sebastian Kurz: Leithaprodersdorf statt Brüssel

Sebastian Kurz ist erledigt. Am Ende. Es reiht sich Fehler an Fehler. Der Schwung ist weg. Der Glanz verblasst. Übrig bleibt eine leere Marketinghülle.



Diesen Eindruck bekommt man vermittelt, wenn man sich etwa durch die Social-Media-Plattform Twitter scrollt. Erwartungsgemäß sieht die Welt da draußen aber ein wenig anders aus.



Leithaprodersdorf im Burgenland am frühen Dienstagabend. Während im Parlament in Wien das freie Spiel der Kräfte ins Finale vor der Sommerpause geht und in Brüssel die wesentlichen Personalentscheidungen fallen, sitzt Sebastian Kurz hier im Gastgarten des Heurigen Eder am Spitz. Lang sitzt Kurz freilich nicht. Bald stellt er sich vorn hin, um Fragen zu beantworten. Unzählige Hände hat er zuvor schon geschüttelt. Der Andrang ist groß, einige Hundert Leute, ÖVP-Anhänger, aber auch Bewohner, die einfach nur Altkanzler schauen gehen.

