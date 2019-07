Kurz steigt bei Mercosur auf die Bremse

„Mit Österreich wird es kein Billigfleisch aus Südamerika geben“, sagt ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Das kürzlich finalisierte Abkommen der Europäischen Union mit den Mercosur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) betrachtet er kritisch und mahnt zu Vorsicht. Derzeit sind noch nicht alle Details des Abkommens bekannt, die Texte werden erst kommende Woche vorgelegt.

Auch wenn das Abkommen für die exportorientierte Wirtschaft viele Vorteile bringe, müssten dennoch die Schutzmechanismen für die hohen europäischen Standards für Umweltschutz, Tierschutz und Lebensmittelqualität auch wirklich greifen. Laut Kurz könnte das Abkommen eine Einigung auf eine Quote von 100.000 Tonnen Rindfleisch pro Jahr enthalten, die zusätzlich in die EU importiert würden. Das sei problematisch, da beispielsweise 2017 ein riesiger Fleischskandal in Brasilien aufgedeckt wurde, wo große Mengen an Gammelfleisch entdeckt wurden.

Auch die heimischen Landwirte dürften angesichts der landwirtschaftlichen Industriebetriebe in Südamerika nicht unter Druck kommen. Ein Abschluss des Abkommens mit den Mercosur-Staaten kommt für Kurz daher nur infrage, wenn auch eine finanzielle Absicherung der europäischen Landwirte sichergestellt sei.

