Politiker-Gebete: Kurz war erst der Anfang

Wien. Die Kritik an Sebastian Kurz wegen des Gebets für ihn in der Wiener Stadthalle ließ die katholische Hélène Cuenod unbeeindruckt. Um „aktiv etwas für Österreich zu tun“, rief sie die Webseite www.prayforaustria.at ins Leben. Bis zur Nationalratswahl kann man sich also online dazu bekennen, Politiker im Geiste zu unterstützen. Das Institut für Ehe und Familie der Österreichischen Bischofskonferenz unterstützt das Projekt.

Wer mitbeten möchte, meldet sich online an und sucht aus, wie oft und für wen gebetet werden soll: Parteichefs, Nationalrat, Bundesrat, Expertenkabinett oder Bundespräsidenten und Landeshauptleute.

Nachdem Ex-Kanzler Kurz im Rahmen der Großveranstaltung „Awakening Austria“ ein Segensgebet ausgesprochen wurde, hat man ihn (auch von kirchlicher Seite) kritisiert: Gebete sollten nicht für Wahlkampfzwecke missbraucht werden. Wenn es nach Hélène Cuenod geht, gehört es aber „zu unseren christlichen Aufgaben, dass wir für unsere Politiker beten“. Die Initiatorin der Gebetsplattform hält es nun, post Ibiza, für wichtig, Politiker persönlich zu unterstützen. Das Projekt sei ökumenisch, also für alle Christen, gedacht.

Von Gegnern gekapert

Es hat aber auch Kirchengegner angelockt, die in der öffentlichen Teilnehmerliste neben politischen Slogans („Nie mehr Sebastian Kurz“) Botschaften wie „Kirchenaustritt jetzt“ hinterließen. (ozl/APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2019)