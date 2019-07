WKStA prüft ÖVP- und SPÖ-nahe Vereine

Wien. Die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) will nun auch parteinahe Vereine der ÖVP und der SPÖ unter die Lupe nehmen. Das berichteten die Wochenzeitung „Falter“ sowie die „Süddeutsche Zeitung“ am Dienstag. Dabei geht es um die Frage, ob illegale Parteispenden an die beiden Parteien geflossen sein könnten. FPÖ-nahe Vereine prüft die WKStA in der Frage bereits.

Hintergrund sind die Aussagen des damaligen FPÖ-Chefs, Heinz-Christian Strache, im Ibiza-Video: Er hat im Sommer 2017 über mögliche Konstrukte gesprochen, die große Spenden am Rechnungshof vorbei an die Parteien leiten könnten. (epos)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2019)