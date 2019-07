Van der Bellen: Deutliches Nein zu Kickl

Die Front gegen eine Neuauflage eines Innenministers Herbert Kickl hat einen prominenten Zugang erhalten: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich in der "ZiB2" des ORF am Dienstagabend deutlicher als bisher zur Frage geäußert, ob er den nach der Ibiza-Affäre entlassenen Herbert Kickl (FPÖ) erneut als Innenminister angeloben würde, sollte ihm dieser vorgeschlagen werden. "Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es tatsächlich so käme, würde es an mir scheitern", sagte er.

Ob das auch für eine anderes Ressort für Kickl gälte, ließ der Bundespräsident offen. Generell würde er sich nach den bisherigen Erfahrungen "die handelnden Personen vielleicht noch etwas genauer ansehen", meinte er: "Man kann im Leben immer gescheiter werden, auch ich."

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich schon wiederholt gegen Kickl als Innenminister ausgespochen, erst gestern tat dies auch der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter.

(apa)