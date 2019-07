Wahlkampf zwischen USA und Ibiza

Wien. ÖVP-Obmann Sebastian Kurz verlängert seinen Aufenthalt in Kalifornien nach dem privaten Urlaub um drei Tage und will sich von einigen mächtigen Wirtschaftslenkern inspirieren lassen – unter anderem im Silicon Valley.

Für Montag hat der Ex-Bundeskanzler im US-amerikanischen IT-Mekka ein Treffen mit Netflix-CEO Reed Hastings geplant. Am Dienstag steht eine Zusammenkunft mit Apple-Chef Tim Cook auf dem Programm. Auch den österreichischen Stanford-Professor und Batterie-Experten Friedrich Prinz wird Kurz treffen.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner traf gestern, Freitag, den designierten EU-Kommissar Johannes Hahn in Brüssel. Zum Wochenstart ist sie dann im Burgenland unterwegs. Im Rahmen ihrer Österreich-Tour macht sie unter anderem im Mörbisch Station. In Draßburg unterstützt sie die burgenländischen SPÖ-Kollegen bei einer Pressekonferenz zum Thema Pflege. Am Dienstag führt ihre Tour weiter nach Oberösterreich, am Donnerstag in die Steiermark.

Lopatka wieder mit dabei

Apropos Steiermark: Da hat die ÖVP nun ihre Landesliste für die Nationalratswahl fixiert. Und auch Reinhold Lopatka, mittlerweile ÖVP-Urgestein, ist wieder mit dabei. Er war bereits Generalsekretär der Partei, Klubobmann und Staatssekretär. Auch sonst gibt es keine Überraschungen.

Auf dem ersten Listenplatz ist Ex-Familienministerin Juliane Bogner-Strauß zu finden. Hinter ihr kommen Reinhold Lopatka und die Grazer Unternehmerin Martina Kaufmann. Auf den ersten 20 Listenplätzen wechseln sich Männer und Frauen ab. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer betonte bei der Präsentation der Kandidaten das beschlossene Reißverschlusssystem. Vorzugsstimmenwahlkämpfe werde es nicht geben: „Eine niedrige Vorzugsstimmengrenze schadet den Frauen.“ Bei dieser Wahl gehe es um Kurz, sagte der steirische ÖVP-Chef. Eine „unheilige Koalition“ aus SPÖ und FPÖ habe für den späten Wahltermin gesorgt, und die Parteien hätten auch das „Weiterarbeiten für Österreich verhindert“. Deshalb sei es zur Wahl gekommen, „die wir nicht gewollt haben, aber die nach dem Video notwendig wurde“.

Der Hauptdarsteller des Videos, der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, ist übrigens wieder in Ibiza gelandet. Er macht dort laut „Krone“ und „Österreich“ nun Urlaub mit seiner Familie. „Denn Ibiza ist immer eine Reise wert“, sagte Strache. (red./APA)

