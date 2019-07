Sebastian Kurz – zwischen Schreddern und Silicon Valley

San Francisco. Es musste ja so kommen: „Welcome, Chancellor“, sagt der Firmenjurist von Tesla bei der Begrüßung. Sebastian Kurz hält kurz inne, erwidert dann lächelnd: „Not at the moment.“ Der Boss des Autobauers, Elon Musk, nahm sich für den ÖVP-Chef zwar keine Zeit, aber sonst hatte die dreitägige Reise durch das Silicon Valley durchaus den Charakter eines Staatsbesuchs. „Ich will wissen, welche Megatrends auf uns in Europa zukommen“, gibt der Ex-Kanzler als Motto des Ausflugs aus. Er klingt weniger wie ein wahlkämpfender Parteiobmann als wie einer, der sich sicher ist, schon bald wieder Regierungschef zu sein.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.07.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft