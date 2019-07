Der Zufall hatte bisher wenig Chance. Minutiös wurde geplant, wie man Botschaften unters Volk bringt – mit welcher Wortwahl, mit welchen Fotos und über welches Medium man die Geschichte „hinausspielt“. Das war in Jahres-, Monats- und Wochenplänen festgeschrieben. Penibel machten das die Strategen. So wollte die ÖVP-Regierungspartei (und mit ihr der Koalitionspartner) die Schlagzeilen bestimmen. „Sie nennen das Message Control“, sagte ÖVP-Chef Sebastian Kurz diese Woche zum Interviewer auf Servus TV. „Ich würde es Professionalität nennen.“



Je nach Blickwinkel ist in den vergangenen Wochen in der Volkspartei also entweder die Message Out of Control, also außer Kontrolle, geraten oder die professionelle Arbeit ungewöhnlich schlampig erledigt worden. Es haben sich Hoppalas und hinterfragenswerte Taten aneinandergereiht und für schlechte Presse gesorgt. Die dürfte Kurz ein viel größerer Dorn im Auge sein als er das öffentlich gern zugibt.



Begonnen hat es in der Wiener Stadthalle. Dort legte der freikirchliche Pastor Ben Fitzgerald dem ÖVP-Chef die Hand auf die Schulter und dankte Gott „so sehr, für die Weisheit, die du ihm gegeben hast“. Die Bilder, die mit zum Himmel gestreckten Händen betende Menschen zeigten, waren so sicher nicht beabsichtigt. Sie brachten Häme vom politischen Gegner und auch Kritik aus der Kirche. Er sei, sagte Kurz, „selbst überrascht gewesen“.

