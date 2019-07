Sozialhilfe: Länder sind in Verzug

Wien. Die Neuregelung der Mindestsicherung, die nun Sozialhilfe heißt, war eine der meistdiskutierten Reformen der türkis-blauen Regierung. Sie wurde noch im Mai im Parlament beschlossen. Damit wurden Kürzungen für kinderreiche Familien und für Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen auf den Weg gebracht. Umsetzen müssten das allerdings die Länder. Ihnen wurde eine Frist bis Jahresende eingeräumt. Diese werden nicht alle einhalten.

Es gibt sogar vier Länder, die die Sozialhilfe noch nicht umsetzen werden. Dazu zählt Vorarlberg. Der Beschluss der Ausführungsgesetze, die es im Land geben muss, werde sich nicht rechtzeitig ausgehen. Das kündigt die in der schwarz-grünen Landesregierung zuständige Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) an. Sie sieht nicht nur die legistische Umsetzung als Herausforderung, sondern auch den Vollzug. Konkret nannte sie dabei die Abänderung der eingesetzten EDV-Programme.

Wien hat „keine Eile“

Im Bundesland Salzburg sollen die Ausführungsgesetze zwar am 11. Dezember 2019 im Landtag beschlossen werden, wie Sozialreferent Heinrich Schellhorn (Grüne) sagt. Das Inkrafttreten könne jedoch frühestens am 1. Juni 2020 erfolgen. Den bis eine adäquate Rechtslage geschaffen werde, der Vollzug funktioniere, die EDV-Systeme umgestellt und die Mitarbeiter geschult seien, dauere es eben. Das sei in der vom Bund vorgegebenen Frist von sieben Monaten trotz höchstmöglichen Ressourceneinsatzes nicht realisierbar.

Auch in Wien will man offenbar alles andere als aufs Tempo drücken. „Es gibt keinen Grund zur Eile, wir haben ein bestehendes Mindestsicherungsgesetz in Wien“, ließ Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wissen. Er gilt ja als großer Gegner der Neuregelung. „Wir werden sicher nicht die Ersten sein, die dieses Gesetz umsetzen“, sagt Hacker und verweist auf die eingebrachte Verfassungsbeschwerde der SPÖ-Bundesräte. Hacker geht davon aus, dass der Verfassungsgerichtshof ohnehin noch Korrekturbedarf sieht.

In der Steiermark sieht man die Angelegenheit „ähnlich kritisch wie die anderen Bundesländer, die Umsetzung wird sich nur mehr unter größten Schwierigkeiten ausgehen“, hieß es aus dem Büro von Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ). Die übrigen Länder sind allerdings (vorsichtig) optimistisch oder haben die Ausführungsgesetze zum Teil auch schon längst beschlossen. (APA/red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.07.2019)