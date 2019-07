Medienbehörde: FPÖ-Video mit "Ali" und "Mustafa" ist schwer diskriminierend

FPÖ-Video: Neos orten Verhetzung - und gehen zur Staatsanwaltschaft

Wegen eines Videos der FPÖ, in dem rassistische Klischees bedient werden, wenden sich die Neos wegen des Verdachts der Verhetzung an die Staatsanwaltschaft. Die Liste Pilz plant eine parlamentarische Anfrage an Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ).