Das Innenministerium ist nun auch für Kickl Koalitionsbedingung

Können Türkis und Blau nach der Wahl noch einmal koalieren? Derzeit scheint die (noch theoretische) Frage an einem Punkt zu scheitern: dem Innenministerium. Erst am Dienstagabend hatte ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der „ZiB2“ gesagt, dass er das Ressort nicht mehr der FPÖ überlassen möchte, es sollte wieder von der ÖVP geführt werden. Ex-Innenminister Herbert Kickl sollte gar nicht mehr in einem möglichen neuen Regierungsteam vertreten sein.

Doch Kickl hat andere Pläne, wie er am Donnerstagabend auf „oe24“ sagte: Er bestehe weiter darauf, im Fall der Fortsetzung von Türkis-Blau wieder Innenminister zu werden, sagte er. Auf die Frage, ob das Innenressort Koalitionsbedingung sei, antwortete er: "Das wird die Position sein, mit der wir in die Verhandlungen hineingehen. Es gibt keinen Grund, das zu ändern."

FPÖ-Chef Norbert Hofer hatte sich tags zuvor gelassen gezeigt zur Ansage von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, Kickl nicht mehr in der nächsten Regierung und das Innenressort selbst besetzen zu wollen. Er bekräftigte, die Koalition fortsetzen zu wollen - und meinte: "Nach der Wahl ist oft alles anders". In Wahlkampfzeiten würden häufig Gehässigkeiten ausgetauscht und Bedingungen für eine Zusammenarbeit genannt, aber nach der Wahl habe man oft einen Kompromiss gefunden.

(APA)