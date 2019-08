Wie Spitzenpolitiker (nicht) sprechen sollten

Eine Botschaft hundertfach vertont, auf Plakaten illustriert, in Videos inszeniert und zu guter Letzt auf den diversen sozialen Netzwerken geteilt. Vier eindeutige Indizien dafür, dass der Nationalratswahlkampf angebrochen ist. Die Spitzenkandidaten touren durch die Bundesländer, schütteln Hände, posieren für Fotos, halten Reden und hoffen, dass ihre Mühe beim Urnengang am 29. September mit einem Kreuzerl neben ihrem Namen belohnt wird.



Damit die Rechnung aufgeht, müssen sie ihre Botschaften im Gespräch mit dem Bürger ebenso perfekt vertonen wie in TV-Konfrontationen und Interviews. Ein Blick auf das verbale Rüstzeug der Spitzenkandidaten.





Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft