Noch genau acht Wochen bis zur Wahl: Die ersten TV-Gespräche starten, in so mancher Partei wurde bereits eine Urlaubssperre für die Mitarbeiter ausgerufen. Bald beginnt die heiße Phase im Wahlkampf. Doch anders als im Fernsehen und auf der Straße wird in den sozialen Medien schon längst um potentielle Wähler gekämpft. Besonders auf Facebook, der beliebtesten Plattform im Web, buhlen die Parteien um Aufmerksamkeit - und geben dafür teilweise große Summen aus.



Vor den Europawahlen hat Facebook seine Transparenzregeln für Werbeanzeigen mit politischen Inhalten geändert. Seit April 2019 sind politische Werbeanzeigen nun von jedem einsehbar. Das heißt, es wird nicht nur veröffentlicht, wer welche Werbung schaltet, sondern auch wie viel eine Partei oder eine Organisation dafür ausgibt. „Die Presse“ hat sich die Werbe-Ausgaben der Parteien im vergangen Monat - im Juli - angesehen. Eines fällt sofort auf: Die SPÖ steckt mit Abstand am meisten Geld in den digitalen Wahlkampf.

