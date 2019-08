Tirols Grünen-Chefin Felipe: "System Kurz ist sicher kein Partner"

Die Tiroler Landeshauptmannstellvertreterin und frühere Grünen-Bundessprecherin Ingrid Felipe hat sich gegen eine Koalition mit der türkisen ÖVP unter Sebastian Kurz ausgesprochen. "Dieses Türkis, das ich in den vergangenen Jahren erlebt habe, ist kein Koalitionspartner für die Grünen", erklärte Felipe im „Sommergespräch" mit dem ORF Tirol.

In Tirol habe man es mit Schwarzen zu tun, mit denen man ganz gut zusammenarbeiten könne, meinte Felipe dem Online-Bericht zurfolge. "Aber das System Kurz, wie es auf Bundesebene in den vergangenen Jahren zelebriert worden ist, ist für uns inhaltlich und vom politischen Stil her sicher kein Partner", machte die Landeshauptmannstellvertreterin klar.

(APA)