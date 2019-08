Was ist bürgerlich?

Thomas Drozda wird von nicht wenigen in der SPÖ als zu bürgerlich angesehen. Helmut Brandstätter hält sich und seine neue Partei, die Neos, für bürgerlicher als die ÖVP. Sebastian Kurz findet selbstverständlich, dass er bürgerliche Politik macht. Norbert Hofer findet das eigentlich auch. Auch die Grünen haben mit dem Etikett „Bobo“, also „bourgeois-bohémien“, kein Problem. Und selbst Peter Pilz, der Bürgerschreck von einst, hat heute mit seinem Almhaus in der Steiermark und seinem Faible für gutes Essen und teure Kaffeemaschinen das, was man gemeinhin einen bürgerlichen Lebensstil nennt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft