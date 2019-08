Als hätte es Ibiza nie gegeben

Er sei noch nicht so weit, richtete Heinz-Christian Strache in der Vorwoche der „Presse“ in Bezug auf eine Interview-Anfrage aus. Für den Sender RT (vormals Russia Today“) war er dann aber offensichtlich bereit. Er erzählte dort seine Version der Ibiza-Geschichte, vom Versprechen des Sebastian Kurz, die Koalition fortzusetzen, dass er noch nie in seinem Leben illegale Drogen genommen habe und ihm ein Zeuge versichert habe, dass ein Unternehmer 2015 eine Million Euro für seinen politischen Kopf geboten habe.

