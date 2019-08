Stilling: "Strafdrohungen allein schützen kein Opfer vor Gewalt"

"Gewaltwelle gegen Frauen": Neuer Notruf und höhere Strafen

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß kündigt mehr Übergangswohnungen in den Bundesländern sowie mehr länderübergreifende Frauenhausplätze an. An Schulen soll im Rahmen des Ethikunterrichts das Thema "Gewaltfreie Beziehung" besprochen werden.