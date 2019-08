SJ Niederösterreich entschuldigt sich für "Ibiza-Dosenwerfen"

Die Sozialistische Jugend (SJ) Bezirk Gänserndorf hat sich am Montag für ihre Aktion auf dem Familienfest der SPÖ in Groß Enzersdorf entschuldigt. Besucher konnten am Samstag auf Dosen mit Fotos von Mitgliedern der ehemaligen türkis-blauen Bundesregierung schießen, was für Kritik sorgte. Die Aktion sei nicht vorher mit dem Veranstalter abgesprochen gewesen, wurde in einer Aussendung festgehalten.

"Es war nicht unsere Absicht, mit dem Dosenschießen jemanden zu beleidigen oder gar zu verletzen - sollte das geschehen sein, stehen wir nicht an uns hiermit zu entschuldigen", teilte SJ-Bezirksvorsitzender Patrick Hansy mit. "Wir haben unser Ibiza-Dosenwerfen veranstaltet, um die Vorgänge bei der Ibiza-Affäre (vor allem die Rücktritte der MinisterInnen) auf witzige Weise darzustellen und auch zu kritisieren. Deswegen stand bei der Spielbeschreibung auch 'Jede umgeworfene Dose ist ein Rücktritt' dabei - was auch nur so gemeint ist und nicht anders." Den Wirbel um die Aktion "halten wir für maßlos übertrieben", so Hansky weiter.

Drozda: „Absolut nicht in Ordnung“

Die niederösterreichische SJ-Landesvorsitzende Melanie Zvonik bezeichnete die Reaktionen auf das Dosenschießen als "völlig überzogen": "Unsere Aktionen sind oft provokant und nicht alle finden sie witzig." Während die Aktion der SJ "niemandem geschadet hat, leiden viele Menschen unter den Folgen der türkis-blauen Kürzungspolitik. Diese Tatsache kann man auch mit Ablenkungsmanöver nicht unter den Teppich kehren", meinte Zvonik.

Schon vor der Entschuldigung hatte sich die SPÖ von der Aktion distanziert. SPÖ-Niederösterreich-Chef Franz Schnabl nannte sie „nicht besonders klug“, Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda fand sie „absolut nicht in Ordnung“.

(APA/Red.)