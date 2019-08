Staatsanwaltschaft Wien bestätigt Hausdurchsuchung

In der Kanzlei und in der Wohnung jenes Wiener Anwalts - es handelt sich um einen gewissen M., der die „Ibiza-Falle" ausgelegt haben soll, nahmen Beamte der Soko Ibiza in Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Wien am Dienstag stundenlange Hausdurchsuchungen vor. Zudem wurde M. erstmals als Beschuldigter einvernommen.

Dass diese beiden Schritte so spät erfolgten, wird seitens der Behörden so erklärt: Man habe zunächst Indizien sammeln und Zeugen vernehmen müssen, um dem Haft- und Rechtsschutzrichter eine genügend große Basis vorlegen zu können. Denn: Erst wenn ein Richter eine Razzia genehmigt, darf eine solche vorgenommen werden.

Der Rechtsvertreter von Anwalt M., Richard Soyer, wollte zu diesem Schritt der Behörden nichts sagen. Auf Befragen der „Presse“ verwies Soyer auf frühere Angaben, er hatte vor Wochen die Mitwirkung von M. am Zustandekommen des Videos als „zivilgesellschafltiches Investigativprojekt“ bezeichnet.