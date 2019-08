Strache wechselt offenbar in die Privatwirtschaft

Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will sich beruflich neu orientieren, berichtet „oe24.tv“. „Ich bin mit Ende dieses Monats in einem beruflichen Verhältnis, über das ich jetzt aber nicht näher sprechen werde. Ich werde für eine Firma tätig sein und mich wirtschaftlich neu ausrichten“, sagte er im Interview.

Laut „Österreich“ soll es sich dabei um die Immobilienbranche handeln. Strache soll ab September bei der Kyatt-Gruppe Immobilien Entwicklung des ehemaligen FPÖ-Sekretärs Siegmund Kalbacher in Baden tätig sein. Der Hotelier und Kyatt-Chef betreibt in Baden das Hotel Sacher sowie das Thermenhotel in Lutzmannsburg. Weiters will er den Badener Sauerhof in ein Fünf-Sterne-Gesundheitshotel, das chinesische Gäste anlocken soll, umbauen.

Ganz aus der Politik verabschieden will sich Strache jedoch nicht. Im Nationalratswahlkampf will er seine Ehefrau Philippa unterstützen. Sie kandidiert auf dem dritten Platz der FPÖ-Wien-Liste. Der designierte Parteichef der Wiener FPÖ, Dominik Nepp, hält eine Rückkehr des abgetretenen Ex-Parteichefs Heinz-Christian Strache auf die politische Bühne außerdem weiterhin für möglich. Auch wenn bei der FPÖ der Ärger über den Exchef wächst.

(Red.)