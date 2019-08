Vor dem 29. September: Was Sie über die Nationalratswahl wissen sollten

In knapp einem Monat, am 29. September, wird in Österreich ein neuer Nationalrat gewählt - viel früher als eigentlich vorgesehen, denn planmäßig dauert eine Legislaturperiode fünf Jahre. Doch wer wird genau gewählt, von wem - und was muss beim Wahlvorgang beachtet werden? Ein Überblick vor dem Urnengang.

1. Wer und was wird gewählt?

Anders als man es vielleicht vermutet könnte, wird nicht die neue Regierung gewählt. Sondern 183 Abgeordnete, die in den nächsten fünf Jahren im Nationalrat Gesetze erarbeiten, beschließen oder ändern - und die Regierung mit Anfragen oder Untersuchungsausschüssen kontrollieren können. Die Parteien, die am Stimmzettel zur Wahl stehen, nominieren sie auf den vor der Wahl festgelegten Listen.

Bei der kommenden Wahl stehen acht Parteien zur Auswahl: ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos, Liste Jetzt, Grüne, KPÖ, Wandel. Außerdem können Burgenländer die Christliche Partei Österreichs (CPÖ) wählen, Kärntner die Allianz der Patrioten (BZÖ), Oberösterreicher die Sozialistische LinksPartei (SLP), Tiroler und Vorarlberger "Jede Stimme Gilt" und die Wiener die Bierpartei (Bier).

2. Wer darf in Österreich wählen?

Bei der Nationalratswahl darf jeder Staatsbürger wählen, der spätestens am Wahltag 16 Jahre alt wird - das sind mehr als 6,4 Millionen. Einzige Ausnahme: Der Richter kann rechtskräftig Verurteilten das Stimmrecht entziehen, wenn sie wegen einer Vorsatztat mehr als fünf Jahre Freiheitsstrafe bzw. mindestens ein Jahr wegen eines gegen den Staat gerichteten Deliktes ausgefasst haben. Eine Wahlpflicht gibt es übrigens seit 1992 nirgends mehr in Österreich.

3. Wo wird gewählt?

Theoretisch überall - allerdings nur mit etwas Vorbereitung bzw einer Wahlkarte. Ohne eine solche geht es nur am 29. September in einem jeweils zugeteilten Wahllokal am Wohnort. Welches es ist, erfährt man in Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnern per Post in der sogenannten Amtlichen Wahlinformation. In kleineren Orten gibt es einen Aushang im Gemeindeamt. Auch im Internet kann man sein Wahllokal suchen: Entweder auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde - oder (demnächst) auf der des Innenministeriums.

Mit Wahlkarte können Sie die Stimme schon vorher abgeben, per Post, aber auch bei den Bezirkswahlbehörden - oder am 29. September zu Hause im Bett, wenn Sie gehunfähig sind und eine "fliegende Wahlbehörde" beantragt haben. Die Wahlkarte müssen Sie in der Gemeinde, in deren Wählerevidenz Sie stehen, beantragen. Das ist schriftlich (per E-Mail, Fax oder Post) oder persönlich direkt im Gemeindeamt (in Wien beim Magistrat) möglich. Zeit dafür haben Sie bis 25. September (schriftlich) oder bis 27. September (bei persönlicher Übergabe). Verreisen oder leben Sie ins Ausland, sollten Sie sich bald eine Wahlkarte besorgen, damit genug Zeit für den Postweg hin und zurück ist. Auslandsösterreicher mit "Abo" bekommen die Wahlkarte automatisch zugeschickt.

4. Wie wird eine Vorzugsstimme vergeben?

Jeder Wähler bzw jede Wählerin kann drei Vorzugsstimmen vergeben - allerdings auf verschiedenen Ebenen: Eine für Bewerber auf Bundesebene, eine auf Landesebene und eine im Regionalwahlkreis. Das könnte allerdings auch immer dieselbe Person auf der Liste sein, weil es zulässig ist, dass Kandidaten auf mehreren Ebenen auf der Liste steht. Aber Achtung: Die Person muss der Partei angehören, bei der man ein Kreuzerl gemacht hat. Sonst wird nur die Stimme für die Partei, nicht für die Person gezählt. Mit der Vorzugsstimme können Personen zu einem Mandat verholfen werden. Bekommen sie genug Vorzugsstimmen, ziehen sie in den Nationalrat ein - auch wenn sie weit hinten auf der Liste gereiht war, weil sie damit die Bewerber vor ihnen überholen. Allerdings sind dafür - je nach Ebene - recht viele Vorzugsstimmen nötig.

5. Wie genau wird gewählt?

Apropos Kreuzerl: Das ist übrigens gar nicht nötig. Sie können Ihre Entscheidung auch anders kundtun: Mit einem Hakerl, einem Strich oder einem anderen Zeichen im Kreis unter der Partei - oder indem Sie die Kreise oder Namen aller anderen Parteien durchstreichen. Sie können die Kreise auch ignorieren - und den Namen oder die Nummer "ihrer" Partei markieren oder draufschreiben. Falls Sie übrigens unabsichtlich eine falsche Partei gewählt haben und den Wahlzettel noch bei sich haben, können Sie die Wahlbehörde um einen neuen Stimmzettel bitten. Dann müssen Sie aber sofort den falsch ausgefüllten zerreißen, damit Sie nicht zweimal wählen können. Die Papierschnipsel müssen Sie selbst einstecken, damit das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt.

6. Was ist die vier-Prozent-Hürde?

Eine wahlwerbende Partei braucht mindestens vier Prozent der Stimmen, um in den Nationalrat einzuziehen - oder ein Direktmandat in einem Wahlkreis. Daran sind die Grünen beispielsweise bei der Nationalratswahl 2017 gescheitert.

(APA)