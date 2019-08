St. Tropez ist fast schon wieder vergessen

Pamela Rendi-Wagner war zuletzt viel unterwegs, sie tourte durch die Bundesländer, machte Urlaub in Italien, Frankreich und Österreich. Und nun stand sie am Montagabend im ORF-Sommergesprächsgarten und lächelte etwas verlegen, als Moderator Tobias Pötzelsberger gleich zur Begrüßung auf St. Tropez anspielte, wo die SPÖ-Chefin in einem exklusiven Klub fotografiert worden war. Was nicht wirklich zu ihrer Forderung nach einem fairen Schnitzelpreis passte.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft