Kampf gegen Korruption: Neos wollen Führungskräfte in Ministerien schulen

Die Neos orten Nachholbedarf hinsichtlich der Bewusstseinsbildung in puncto Korruption. Wie die Beantwortung einer Reihe parlamentarischer Anfragen gezeigt hat, ist die Anzahl der einschlägig geschulten Mitarbeiter in diesem Bereich nämlich teilweise recht gering. Demnach haben im Bildungs- und Wissenschaftsministerium 14,7 Prozent der Mitarbeiter eine Compliance-Schulung absolviert. Im Bundeskanzleramt und im Arbeits- und Sozialministerium liegt die Quote bei 15,2 bzw. 17,33 Prozent.

"Zwar ist das Thema Korruptionsbekämpfung in allen Ministerien in der Grundausbildung verankert. Es gibt jedoch für Führungskräfte weitgehend keine vertiefenden Schulungen", bedauert Neos-Justizsprecherin Irmgard Griss. Sie fordert daher verpflichtende Schulungen für alle Führungskräfte: "Nur wer sensibilisiert ist, ist weniger anfällig für Korruption."

Entgeltliche berufliche Nebentätigkeit

Auffällig ist für Griss zudem, dass in einigen Ministerien eine hohe Anzahl an Beschäftigten einer entgeltlichen beruflichen Nebentätigkeit nachgeht. Im Innenministerium betrifft das ein Zehntel aller Mitarbeiter. Die Neos sehen das problematisch und verlangen eine vorbeugende Regelung, um Unvereinbarkeiten und Befangenheiten zu vermeiden. Eben so sprechen sich die Neos für eine zentrale Erfassung von Beschaffungsprozessen aus. Da bisher jedes Ministerium eine eigene Datenbank verwendet, fehlt der Blick auf das große Ganze.

Klare Regeln und mehr Transparenz fordern die Neos bei medienbegleitenden Dienstreisen ins Ausland. Das Bundeskanzleramt hat dafür im Vorjahr 235.000 Euro ausgegeben. "Die Ministerien sollen zumindest veröffentlichen, wer aus der Medienbranche an welchen Reisen teilnimmt", meinte dazu Griss. Ziel müsse es sein, die Gleichbehandlung aller Medien und eine ausgewogene Berichterstattung zu gewährleisten.

Meinl-Reisinger fordert Konjunkturpaket

Griss' Parteichefin Beate Meinl-Reisinger ging am Dienstag ebenfalls mit einer Forderung an die Öffentlichkeit. Sie plädiert angesichts der Gefahr einer Rezession für ein umfassendes und nachhaltiges Konjunkturpaket. Neben der schon länger verlangten Lohnnebensenkung brauche es jeweils eine Milliarde für Infrastruktur, Technologie und Bildung, meinte die pinke Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl. Gesamt käme das Paket auf knapp acht Milliarden.

(APA/Red. )