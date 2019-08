"Fulminantes Comeback": Kickl gibt sich in Krems kämpferisch

Herbert Kickl, Ex-Innenminister und nunmehriger niederösterreichischer FPÖ-Spitzenkandidat für die Nationalratswahl, gab sich am Wachauer Volksfest in Krems kämpferisch. Wie der ORRF berichtet, betonte der freiheitliche Klubchef beim „blauen Montag“ vor rund 900 Funktionären: „Da kann man jemanden auf die Seite drängen und denken, dass das ein kurzzeitiger Erfolg ist, aber in Wahrheit sind die Rückkehr und das Comeback umso fulminanter.“

Kickl stellte seinen Wählern nach dem Urnengang am 29. September außerdem ein „Heimatschutzministerium“ in Aussicht. „Damit meine ich ein Kompetenzzentrum gegen illegale Migration, einen Fels in der Brandung für alle Polizistinnen und Polizisten und einen Sicherheitsgaranten für die Bevölkerung“, erläuterte er.

„Schwarz und finster wird es am 29. September"

In Richtung des früheren Koalitionspartners ÖVP, meinte Kickl: „Am 29. wird zusammengerechnet und dann wird es schwarz bei der ÖVP, liebe Freunde. Schwarz und finster wird es am 29. September.“

Beinahe im gleichen Atemzug hielt Kickl aber an einer Fortsetzung der türkis-blauen Koalition fest - geknüpft an die Bedingung, dass die FPÖ wieder das Innenressort bekomme. „Wenn man dazu nicht bereit ist, wird sich die ÖVP jemand anderen suchen müssen. Dann sage ich gleich dazu: Schnallt euch an, denn dann ist die FPÖ eine Opposition, wie ihr sie noch nicht gesehen habt“, sagte Kickl dem ORF-Bericht zufolge.

>>> Bericht im ORF Niederösterreich

(Red.)