Was hinter dem Tröten bei Rendi-Wagners Sommergespräch steckte

Am Ende redete man von einer Elefantenrunde. Was von Pamela Rendi-Wagners Sommergespräch im ORF am Montagabend übrigblieb, war unter anderem die Frage, woher das Elefantentröten mitten im Gespräch herkam. Die SPÖ-Parteichefin erzählte gerade, dass sie eine Neuauflage der "Ibiza-Koalition" verhindern wolle, als im Hintergrund plötzlich das Tröten von Elefanten zu hören war.



Dahinter verbirgt sich eine Guerilla-Aktion eines Kakao-Herstellers, der im Logo einen Elefanten führt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft