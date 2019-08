Uniqa im Halbjahr mit Prämienplus

Der Versicherungskonzern Uniqa hat heuer bis Juni insgesamt mehr Prämien eingenommen und das Vorsteuerergebnis (EGT) auf vergleichbarer Basis gesteigert. Auch im Gesamtjahr will man in der Kranken- und der Schaden/Unfall-Sparte wachsen, Lebenspolizzen verkaufen sich wegen der Niedrigzinsen etwas schwerer. Trotz mehr Unwetterschäden im Frühjahr ist man für das Gesamtjahr zuversichtlich.

Im Halbjahr stiegen die verrechneten Prämien um 0,6 Prozent auf 2,81 Milliarden Euro, getrieben von einem 1,9-Prozent-Plus auf 1,54 Milliarden Euro in Schaden/Unfall in der Gruppe, wobei der Zuwachs in Österreich sogar über 3 Prozent lag. Die Krankensparte nahm in der Gruppe mit 586 Millionen Euro um 3,4 Prozent mehr ein, die Lebensversicherung mit 712 Millionen Euro um 4,2 Prozent weniger.

An Versicherungsleistungen im Eigenbehalt fielen 1,85 Milliarden Euro an, um 1,1 Prozent mehr. Davon entfielen 861 Millionen Euro (+1,6 Prozent) auf Schaden/Unfall und 476 Millionen Euro (+3,4 Prozent) auf die private Krankenversicherung. In der Lebensversicherung dagegen gingen die Leistungen um 1,8 Prozent auf 515 Millionen Euro zurück.

Die Gesamtkostenquote erhöhte sich im Jahresabstand auf 27,0 (25,3) Prozent. Mitsamt dem Schadensatz wuchs die Combined Ratio gemessen an den Prämieneinnahmen auf 97,3 (97,1) Prozent. Das Kapitalanlageergebnis stieg um 4,2 Prozent auf netto 301 Millionen Euro - obwohl in den vorjährigen 289 Millionen Euro auch 47 Millionen Euro als positiver Sondereffekt aus dem Verkauf der Casinos-Anteile enthalten waren. Der Kapitalanlagebestand wuchs auf 20,51 (19,34) Milliarden Euro.

Versicherungstechnisch verdiente die Uniqa Group mit 27 (55) Millionen Euro um die Hälfte weniger, vorwiegend wegen der gestiegenen Kosten. Das operative Ergebnis schrumpfte dagegen - wegen des höheren Kapitalanlageergebnisses - nur leicht um gut 4 Prozent auf 164 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis (EGT) sank daher um gut 6 Prozent auf 135,9 Millionen (noch ein Jahr davor 97,6 Millionen Euro ohne den Casinos-Einmaleffekt bzw. 145,0 Millionen Euro inklusive diesen).

2019 soll das EGT über dem (um den Casinos-Einmaleffekt bereinigten) Wert von 2018 liegen, bekräftigte die Uniqa. Weiterhin beabsichtige man, im Rahmen einer progressiven Dividendenpolitik auch für 2019 die Ausschüttung zu erhöhen - die Titel zählen zu den dividendenstärksten im Wiener Börse-Leitindex ATX. Die Combined Ratio soll 2019 besser als 2018 ausfallen.

(APA)