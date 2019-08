Peschorn zu Ibiza-Video: "Natürlich gibt es Hintermänner"

Innenminister Wolfgang Peschorn hat in seinem ersten Fernsehinterview als Minister in der „ZiB 2“ des ORF die Ermittlungen in der Causa Ibiza verteidigt. Eine Befangenheit der Soko Richtung ÖVP (wie sie FPÖ und Liste Pilz behaupten) sei nicht gegeben, nur weil zwei der beteiligten Beamten als Gemeinderäte tätig gewesen seien. Peter Pilz schade hier nicht nur seinem Aufdecker-Lebenswerk, er gefährde durch das Nennen von Namen auch das Leben der Mitarbeiter. Zu "schwarzen Netzwerken" befragt, meinte Peschorn, dass er auch solche in blau und rot kenne.

Der Fall Ibiza ist für den Übergangsminister „ein wahnsinnig großer und wahrscheinlich einer der spannendsten Kriminalfälle der zweiten Republik". Auf die Frage, ob es der Öffentlichkeit noch nicht bekannte Hintermänner gebe, antwortete Peschorn mit „natürlich“. Mehr könne er nicht sagen, weil die Ermittlungen geheim seien und nicht gefährdet werden dürften.

Zu Spekulationen, dass ausländische Geheimdienste hinter dem Video steckten, könne er nichts sagen. Nach seinen Informationen könne er aber ausschließen, dass das BVT dahinterstehe oder vor dem 17. Mai von der Existenz des Videos gewusst habe.

