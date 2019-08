Drozda stärkt Dornauer den Rücken: "Er rührt um"

Der nach seinem Interview mit dem Rechts-außen-Magazin "Info Direkt" und anderen umstrittenen Aktionen in die Kritik geratene Tiroler SPÖ-Chef, Georg Dornauer, erhält Rückendeckung durch die Bundespartei. "Er ist verlässlich, er rührt um", sagte Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda Donnerstagabend am Rande des Wahlkampfauftakts der Tiroler SPÖ in Innsbruck.

Die Bundespartei stehe jedenfalls hinter ihm, erklärte Drozda. Wenn heute jemand frage, wer der Tiroler SPÖ-Vorsitzende sei, dann wüssten die meisten die richtige Antwort, meinte Drozda als Anspielung auf den mittlerweile überregionalen Bekanntheitsgrad Dornauers an: "Ich habe mit ihm eine gute Gesprächs- und Arbeitsbasis." Zudem orte er "Geschlossenheit" in der Tiroler Landespartei. Das Interview für "Info Direkt" sei aber zweifelsohne ein "Fehler" gewesen.

Yildirim: Dornauers Aktionen Thema im Parteivorstand

Dornauer selbst sah die parteiinterne Turbulenzen - die Sozialistische Jugend (SJ), die Aktion Kritischer SchülerInnen und der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSSTÖ) hatten angekündigt, ihn im Parteivorstand zum Rücktritt aufzufordern - schon wieder als Schnee von gestern. "Es hat mit ihnen eine Aussprache gegeben", sagte er. Die Jugendorganisationen hätten das Recht, ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen: "Sie sind ein gutes Korrektiv." Von einem kolportierten Misstrauensantrag beim kommenden Landesparteivorstand am Montag könne aber überhaupt keine Rede sein. Dies sei auch statutarisch gar nicht möglich. SJ und VSSTÖ halten zusammen zwei Sitze im Landesparteivorstand. Er sitze jedenfalls fester im Sattel denn je zuvor, betonte der 36-Jährige erneut.

Beim Wahlkampfauftakt der Landespartei in einem Lokal am Innsbrucker Baggersee erhielt der Landesparteichef von den rund 80 erschienenen Sympathisanten jedenfalls demonstrativ starken Applaus. Auch seitens der einflussreichen Gewerkschafter scheint Dornauer weiterhin Rückhalt zu genießen. Arbeiterkammer-Vorstand Bernhard Höfler, auch Spitzenkandidat für die Nationalratswahl im stimmenstärksten Bezirk Innsbruck-Land meinte, die roten Gewerkschafter stünden geschlossen hinter dem Vorsitzenden. Es gebe keine Personaldebatte. Die SPÖ-Jugendorganisationen würden innerparteilich "keine Rolle" spielen.

Schon etwas zurückhaltender zu Dornauer äußerte sich die Tiroler SPÖ-Spitzenkandidatin für die Wahl, die Abgeordnete Selma Yildirim, auch stellvertretende Landesparteivorsitzende. Jetzt sei Wahlkampf - da stünden inhaltliche Fragen im Vordergrund. Sie habe zu Dornauer ein "professionelles Verhältnis", so Yildirim. Wie lange Dornauer Parteichef bleiben werde, wolle sie nicht prognostizieren. Gewählt sei er bis 2021, dann werde man weitersehen. Im Parteivorstand würden die jüngsten Aktionen aber jedenfalls auch Thema sein.

(APA)