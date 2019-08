Finanzminister willigt in Gehaltsverhandlungen mit Beamten ein

Der für die Beamten zuständige Finanzminister Eduard Müller wird die Gehaltsverhandlungen für den öffentlichen Dienst aufnehmen. Er werde zu einem ersten Gespräch einladen und in dieses "ergebnisoffen" hineingehen, kündigte sein Sprecher am Freitag an.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Norbert Schnedl, hatte am Donnerstag in einem Brief um die Aufnahme der Verhandlungen ersucht. In der ersten Gesprächsrunde sollen traditionell mit Wirtschaftsforschern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - Inflation und Wirtschaftswachstum - außer Streit gestellt werden. Man werde dann versuchen, "die Erwartungshaltungen abzugleichen" und "den Prozess voranzutreiben", sagte der Sprecher Müllers.

Ob die Übergangsregierung die Verhandlungen auch abschließen würde, ließ er offen. Notwendig wäre dann ja auch ein Beschluss im Nationalrat und damit eine parlamentarische Mehrheit.

Eine konkrete Forderung hat Schnedl in dem Schreiben zwar noch nicht erhoben, allerdings schon "eine nachhaltige Erhöhung der Gehälter" verlangt, "um eine dauerhafte Kaufkraftsteigerung für alle öffentlich Bediensteten sicherzustellen". Auch die "durch die prekäre Personalsituation besonders hohe Belastung" soll neben Inflationsrate und Wirtschaftswachstum Grundlage für die Verhandlungen sein.

(APA)