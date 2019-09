Wiener Grünen-Chefin sieht keine Chance für Türkis-Grün

Die Chefin der Wiener Grünen, Verkehrsstadträtin Birgit Hebein, sieht keine Chance für eine türkis-grüne Regierung nach der Nationalratswahl. "Ich kann mir im Augenblick mit dieser Kurz-ÖVP keine Koalition vorstellen", sagt sie am Sonntag. Die Citymaut hält sie weiterhin für die beste Lösung gegen den Pendlerverkehr. Beim Klimaschutz will sie mit Länderkollegen Druck auf den Bund machen.

Was die Regierungsbildung nach der Wahl anbelangt, sollten die Grünen mit der ÖVP durchaus eine etwaige Einladung zu Sondierungsgesprächen annehmen. Das sei "eine Frage der Vernunft", findet Hebein - aber: "Ob ich eine Koalition befürworten würde? Nein. Ob ich es als realistisch ansehen würde? Nein. Ich habe keine Vorstellung, wie Türkis und Grün zusammenkommen könnten - weder beim Klimaschutz noch bei der Rechtsstaatlichkeit noch bei der Kinderarmut", verweist sie in letzterem Punkt auf Kürzungen bei der Mindestsicherung unter Türkis-Blau.

Sie sei sich auch nicht sicher, ob es die christlich-soziale ÖVP überhaupt noch gebe. "Herr (Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian, Anm.) Kurz ist es nicht."

„Wir starten bei 3,8 Prozent und ich misstraue Umfragen"

Und wie sähe es mit einer Dreierkoalition von SPÖ, Grünen und Neos aus? "Mein Ziel ist natürlich schon die Bündelung der progressiven Kräfte in diesem Land. Aber das Wesentliche für mich ist, dass wir Grünen den Einzug in den Nationalrat wieder schaffen. Wir starten bei 3,8 Prozent und ich misstraue Umfragen", so Hebein. Innerhalb der Rathaus-Partei sieht die Vizebürgermeisterin, die auch Stadträtin für Verkehr, Stadtplanung und Klimaschutz ist, jedenfalls eine "anhaltend gute Stimmung": "Wir erfahren seit der EU-Wahl viel Rückenwind und noch immer kommen viele neue Menschen, die mitmachen wollen."

Nicht allzu glücklich ist Hebein über den laufenden Wahlkampf aber insofern, als dieser dringende Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel verzögere: "Der Wahlkampf bremst. Wo sind die Krisensitzungen im Bund? Wo ist der Energie- und Klimaplan, den wir bis Ende des Jahres an die EU übermitteln müssen? Überall sind Überschriften, aber die Bevölkerung verlangt zurecht, dass gehandelt wird."

Deshalb lädt Hebein am 13. September zu einer außerordentlichen Länderkonferenz der Klimaschutzreferenten ins Wiener Rathaus, wie sie ankündigt. "Es geht darum, von der Bundesregierung Maßnahmen einzufordern", so die Wiener Grünen-Chefin. Diskutieren will sie mit den Länderkollegen auch eine "ökosoziale Steuerreform": "Ich halte es entscheidend, dass einerseits Haushalte entlastet werden - da gibt es verschiedene Modelle - und andererseits Klimasünder besteuert werden." Eine zusätzliche Steuer solle das aber nicht sein, sondern eine aufkommensneutrale Umverteilung.

Ob in der Pendlerfrage ein Weg an der Citymaut, der auch die SPÖ skeptisch gegenüber steht, vorbeiführe? "Noch kenne ich keine besseren Alternativen. Wenn es die gibt: Her damit. 200.000 Menschen brauchen aber auch Alternativen, um in die Arbeit zu kommen. Da brauchen wir auch Niederösterreich und das Burgenland dazu, um Zugverbindungen auszubauen oder ein Umlandticket (Ausweitung der Wiener Kernzone, Anm.) zu schaffen."

(APA/Thomas Rieder)