Bewerbungsfrist für Bierlein-Nachfolge im VfGH endet um Mitternacht

Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Brigitte Bierlein als VfGH-Präsidentin geht Montag Mitternacht zu Ende. Bierlein hatte als Bundeskanzlerin die Ausschreibung für ihre Nachfolge an der Spitze des Verfassungsgerichtshofs Anfang Juli selbst unterzeichnet. Die Personalentscheidung wird sie wie erwartet aller Voraussicht nach der nächsten Bundesregierung überlassen.

Die Ausschreibung war am 2. Juli im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht worden. Mit Montag Mitternacht endet die Bewerbungsfrist: "Es werden auch Bewerbungen akzeptiert, die bis heute bei der Post abgegeben werden. Danach erfolgt eine Sichtung der Bewerbungen", hieß es seitens des Kanzleramtes am Montag. Zu bisher eingangenen Bewerbungen gab man im Bundeskanzleramt keine Auskunft. Auch weitere Details, etwa zur Anzahl der Bewerber, werden voraussichtlich nichts veröffentlicht werden.

Kabinett will keine wichtigen Posten vergeben

Die Festlegung Bierleins, dass sie die Posten-Entscheidung der kommenden Regierung überlassen will, dürfte aufrecht bleiben. "Die Bundesregierung ist der gesetzlichen Verpflichtung der Ausschreibung nachgekommen. Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, bis wann ein Vorschlag der Bundesregierung zur Nachbesetzung an den Bundespräsidenten zu ergehen hat", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme aus dem Büro Bierleins. Die Übergangs-Kanzlerin hatte ja bereits in der Vergangenheit erklärt, ihre Regierung werde generell keine wichtigen Posten-Besetzungen vornehmen.

Bierlein war seit 2003 Vizepräsidentin am VfGH und stand dem Gerichtshof seit 1. Jänner 2018 als Präsidentin vor. Mit ihrem Wechsel an die Regierungsspitze wurden die Geschäfte an ihren Vize Christoph Grabenwarter übertragen. Der Steirer ist seit 2005 am VfGH als Richter tätig, zum Vizepräsidenten war er im Vorjahr bestellt worden. Im Jahr 2018 unter der türkis-blauen Regierung galt Grabenwarter als klarer Favorit für die künftige Nachfolge Bierleins.

Die Ex-Präsidentin und nunmehrige Bundeskanzlerin wird nach Ende ihrer Kanzlerschaft jedenfalls nicht mehr an die Spitze des VfGH zurückkehren. Denn heuer erreichte sie ihr 70. Lebensjahr - und dieses stellt die Altersgrenze für das Amt der VfGH-Präsidentschaft dar. Ernannt wird der neue Präsident bzw. die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes vom Bundespräsidenten - und zwar auf Vorschlag der Bundesregierung.

