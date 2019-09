"Rattengedicht": Ermittlungen gegen Ex-FPÖ-Politiker eingestellt

Dringliche Anfrage: SPÖ wirft FPÖ Image-Schädigung vor

In einer Anfrage an Kanzler Kurz will die SPÖ wissen, wie die Regierung das internationale Ansehen Österreichs wiederherstellen wolle. Beantwortet wird die Anfrage von Vizekanzler Strache, gegen den die SPÖ einen Misstrauensantrag einbringt.