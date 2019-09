ÖVP klagt "Falter" nach Bericht über Wahlkampfkosten

Die ÖVP plant, die Wiener Wochenzeitung „Falter“ auf Unterlassung zu klagen. Das teilte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer am Dienstag in einer Aussendung mit. Hintergrund ist eine Veröffentlichung der Zeitung vom Montagabend: Der „Falter“ hatte berichtet, dass die ÖVP heuer das gesetzlich vorgegebene Wahlkampfkostenlimit von sieben Millionen Euro überschreiten werde, indem Positionen in internen Berechnungen anders deklariert würden.

Die ÖVP bestritt dies am Montag - und kündigte am Dienstag dann an, rechtliche Schritte setzen zu wollen. Es sei „eine Grenze überschritten worden“, weshalb man sich „gezwungen“ sehe, rechtliche Schritte einzuleiten, teilte Nehammer in der Aussendung mit. Man könne nicht beurteilen, ob der „Falter“ „bewusst falsche Behauptungen aufgestellt“ habe - oder „verfälschten oder gefälschten Unterlagen aufgesessen“ sei. Der Bericht entspreche jedenfalls nicht der Wahrheit und beinhalte „falsche Behauptungen“. Welche Punkte konkret nicht stimmen, wollte die Volkspartei auf Nachfrage der „Presse“ nicht preisgeben.

Nehammer hatte in der Aussendung lediglich gemeint, dass es nicht korrekt sei, dass die ÖVP „bewusst“ die Wahlkampfkostengrenze überschreite, „die Öffentlichkeit bewusst über ihre Wahlkampfausgaben täuscht“ und dass die ÖVP eine etwaige Überschreitung der Kostengrenze vor dem Rechnungshof „verbergen“ wolle. Gegenüber dem „Falter“, meinte Nehammer, habe man diese Punkte erläutert. „Trotz rechtlich korrekter Erklärung wurden Behauptungen über die Wahlkämpfe 2017 und 2019 in den Raum gestellt, die so einfach nicht stimmen. Dagegen werden wir rechtliche Schritte einleiten und auf Unterlassung klagen“, betonte Nehammer.

„Falter“: Kosten anders deklariert

Die Wahlkampfkosten sind gesetzlich für die Zeit vom Stichtag 9. Juli bis zur Wahl am 29. September 2019 mit sieben Millionen Euro beschränkt. Die ÖVP hat bisher keine konkreten Angaben gemacht, wie viel sie ausgeben will, aber wiederholt versichert, dass man sich heuer an die - 2017 mit 13 Millionen weit überschrittene Grenze - halten wird.

Offiziell veranschlagt habe Kurz' Partei laut „Falter“ auch nur 6,3 Millionen Euro. Aus umfangreichen internen Dokumenten soll demnach aber hervorgehen, dass der ÖVP-Wahlkampf neun Millionen Euro kosten werde. In der offiziellen Darstellung würden gewisse Kosten - etwa für Wahlkampfgeschenke wie Kugelschreiber, aber auch für Videoproduktionen - anders deklariert. Sie würden als allgemeine Ausgaben verbucht und damit aus dem Wahlkampfbudget herausgenommen. Außerdem habe sich die ÖVP bemüht, hohe Kosten noch vor dem gesetzlichen Stichtag 9. Juli zu verbuchen, berichtete der „Falter“.

(Red.)