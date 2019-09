Schallenberg: "Vielen Flüchtlingen steht noch ein langer harter Integrationsweg bevor"

Außenminister Alexander Schallenberg und der von seinem Ministerium mit dem jährlichen Integrationsbericht beauftragte Expertenrat wagten sich am Mittwoch an ein „politisch emotionelles Thema“, wie der Übergangsminister gleich in der Einleitung klarstellte: Integration. „Evidenzbasiert" und betont unaufgeregt wolle man von „ersten positiven Erfahrungen“ berichten. Gleichzeitig betonte Schallenberg aber auch, dass Integration einen „langen Atem erfordert“. „Uns muss bewusst sein, dass vielen Flüchtlingen noch ein langer harter Integrationsweg bevorsteht.“

Zu den „emotionellen Themen“ des politischen Tagesgeschäft hielt sich der Expertenrat im Anschluss betont zurück. Fragen zur Kürzung des AMS-Budgets, zum Kopftuchverbot oder Asylwerbern in der Lehre beantwortete man - wenn überhaupt - ausweichend und hielt sich an Fakten, Zahlen und allgemeine Handlungsanleitungen.

Ein erster Blick auf den Integrationsbericht 2019:

Die Netto-Zuwanderung nach Österreich ist im Vorjahr gesunken, Flüchtlinge fassen am Arbeitsmarkt langsam Fuß und Zuwanderer beginnen sich allmählich in den Regelstrukturen zu integrieren. Trotzdem gebe es noch immer genug zu tun ist.

Um die Integration in den kommenden Jahren bewältigen zu können, werde es stärkere Investitionen in Sachen Spracherwerb brauchen, mahnte Wirtschaftsforscherin Gudrun Biffl, eine der Autorinnen des Berichts. Die Leiterin des Expertenrats für Integration Katharina Pabel betonte aber, dass aktuell jeder, der Bedarf an einem Deutschkurs habe, diesen auch bekomme.

Aufholbedarf am Arbeitsmarkt

Aufholbedarf haben Zuwanderer, speziell Flüchtlinge noch am Arbeitsmarkt. So lag die Erwerbsbeteiligung von Personen ohne Migrationshintergrund 2018 bei 75,3 Prozent, jene von Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak hingegen bei 35,7 Prozent. Innerhalb von einem Jahr ist letzterer Prozentsatz von 27,1 Prozent aber ordentlich angestiegen. Dass mittlerweile 53 Prozent der seit 2011 nach Österreich gekommenen Asylwerber einer Tätigkeit nachgingen, müsse Österreich in Europa einmal jemand nachmachen, meinte Biffl.

Was die Mindestsicherung angeht, sind Asylwerber überproportional vertreten, mit rund einem Drittel der Bezieher. Pabel nannte die steigende Tendenz logisch, seien doch auch viel mehr Asylverfahren abgeschlossen, womit beschäftigungslose Flüchtlinge ins Regime der Mindestsicherung fallen.

Die große Bewegung Richtung Österreich scheint indes vorbei. Lag die Netto-Zuwanderung laut Biffl 2015 noch bei 113.000 Personen, ist sie im vergangenen Jahr auf etwa 35.000 gesunken, eine Zahl, wie man sie aus der Vergangenheit kenne. Gleiches gelte für die Asylanträge, die auf dem Niveau von 2006 oder 2011 lägen: „Wir haben ein Niveau erreicht, das wir gewohnt waren."

Insgesamt ist der Anteil an Personen mit Migrationshintergrund in den vergangenen Jahren aber beträchtlich gestiegen. Im Jahresdurchschnitt 2018 lebten laut Statistik Austria rund 2,02 Millionen Menschen mit ausländischen Wurzeln in Österreich. Das sind um 400.000 beziehungsweise 25 Prozent mehr als fünf Jahre davor. Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund stieg in dieser Periode von 19,4 Prozent auf 23,3 Prozent.

(APA/loan)