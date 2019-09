Kickl ließ Überwachungsstaat prüfen

Gridling: BVT kämpft weiter gegen umstrittenen Ruf

In einem Brief an die Mitarbeiter erklärt BVT-Direktor Peter Gridling, dass man nach wie vor international am angekratzten Image arbeiten müsse. Dabei sei der Vertrauensverlust schon vor Kickl entstanden. Dieser sieht sich nun von allen Vorwürfen befreit.