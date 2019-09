Auftritt vor Identitären: Stenzel schließt Rücktritt aus

Mit einem Fackelzug erinnerten die Identitären am gestrigen Samstag an die Schlacht am Kahlenberg von 1683. Mit dabei war FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel, die in einer Rede von der Wichtigkeit „dieses Geschichtsbewusstseins" sprach. Was bei vielen Parteien sofort zu einer Rücktrittsforderung gegen Stenzel führte, interpretiert die FPÖ anders: Die Freiheitlichen wollen keine Konsequenzen nach dem Auftritt bei einem von rechtsextremen Identitären organisierten Fackelmarsch ziehen. Der nicht amtsführenden Wiener Stadträtin eine Nähe zu den Identitären zu unterstellen, "wäre mehr als absurd", so FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky.

Als „lächerlich" bezeichnete Stenzel selbst den Ruf nach ihrem Rücktritt, sie meldete sich im Ö1-Sonntagsjournal zu Wort. Die nicht amtsführende Stadträtin empfinde es nicht als Fehler, an der Veranstaltung teilgenommen zu haben, mit den Identitären habe sie allerdings nichts zu tun. „Ich war mir nicht bewusst, dass es eine Identitäre Organisation war, die hier das alles angeblich auf die Beine gestellt hat. Ich habe es nicht so empfunden, ich würden den Identitären nie beitreten, aber ich zolle jeden Respekt, der hier an europäische Geschichte, an österreichische Geschichte erinnert, die sicherlich ein wichtiger Scheideweg war, für die Entwicklung Europas und Österreichs", so Ursula Stenzel in ihrem Statement.

Noch vor zwei Jahren gab die Identitäre Bewegung ganz selbstverständlich bekannt, dass sie den Kahlenberg-Marsch „zur Erinnerung an die Befreiung Wiens und die Verteidigung Europas" organisiert. Stenzel wurde, wie sie selbst am Sonntag sagte, „wie in den vergangenen Jahren" zu der Veranstaltung zum Gedenken an die Befreiung Wiens von den Türken 1683 eingeladen. Die Erinnerung an die Schlacht am Kahlenberg wird von Rechtsextremen weltweit hochgehalten.

Von der Webseite der Identitären. – (c) Screenshot www.identitaere-bewegung.at

Rücktrittsforderungen an Stenzel

ÖVP, SPÖ, Neos, Liste Jetzt und Grüne forderten indessen Stenzels Ausschluss aus der Partei bzw. ihren Rücktritt als Stadträtin. "Der Auftritt der FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel bei den rechtsextremen Identitären ist inakzeptabel. Parteichef Norbert Hofer kann nun unter Beweis stellen, wie ernst es ihm mit dem Durchgriffsrecht in seiner Partei ist. Wir erwarten uns den Ausschluss von Ursula Stenzel aus der FPÖ und ihren Rücktritt", so ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer. Er bekräftigte, dass die ÖVP in der nächsten Legislaturperiode "hart gegen radikale und extremistische Bewegungen vorgehen" und sich für ein neues Vereinsrecht einsetzen will.

"Frau Stenzel, es ist Zeit für ihren Rücktritt", forderte auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf Twitter. Auch aus der Wiener Landespolitik kamen Rücktrittsforderungen: So zeigte sich die Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ, Barbara Novak, "entsetzt". Stenzel müsse alle Funktionen zurücklegen und zurücktreten. Auch für die Grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ist Stenzel als Stadträtin untragbar. Als "inakzeptabel, befremdlich und völlig falsches Signal" bezeichnete der ebenfalls nicht amtsführende Wiener Stadtrat Markus Wölbitsch (ÖVP) Stenzels Auftritt. Sie habe sich "endgültig für die Politik untragbar gemacht", befand auch der Klubobmann der Wiener NEOS, Christoph Wiederkehr.

"Norbert Hofer hat offensichtlich die Kontrolle über die FPÖ verloren", stellte Liste Jetzt-Spitzenkandidat Peter Pilz in einer Aussendung fest. "Wenn Hofer jetzt nichts tut, haben sich Rechtsextremismus und Korruption endgültig in der FPÖ durchgesetzt." Für SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak befindet sich Stenzels "Identitären-Nähe auf einer Handlungslinie mit Hofer und Kickl". Die Organisation fordert von den Parteien noch vor der Wahl ein klares Bekenntnis, keine Regierung mit Personen zu bilden, die eine Nähe zu Rechtsextremismus und rechtsextremen Gruppierungen wie den Identitären aufweisen.

Die "Offensive gegen Rechts", die gegen den gestrigen Aufmarsch der Identitären demonstriert hatte, zeigte sich in einer Aussendung erfreut darüber, dass die rechtsextreme Bewegung ihre ursprünglich geplante Route änderte und die Veranstaltung vom Kahlenberg in die Wiener Innestadt verlegte: "Es ist uns gelungen, die identitäre Propagandashow zu verhindern. Das ist ein Erfolg der antifaschistischen Bewegung," zog OGR-Sprecherin Käthe Lichtner Bilanz.

