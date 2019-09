Parteimitgliedschaft: Wiener FPÖ will Straches Suspendierung prüfen

Kommenden Dienstag will die Wiener FPÖ zu einer (geplanten) Vorstandssitzung zusammenkommen. Ein Tagespunkt ist allerdings besonders heikel: Die Spesenabrechnungen des langjährigen Landesparteichefs, Bundesparteiobmanns und Ex-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache. Der Verdachtsmoment: Strache könnte private Spesen systematisch und ohne Absprache der FPÖ verrechnet hat – trotz eines üppigen Spesenkontos. Auch die Wohnkosten für Straches Sitz in Klosterneuburg wurden von der Partei im Ausmaß von 2500 Euro monatlich übernommen.

Auch die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt wegen des Verdachts der Veruntreuung gegen Strache. Die Wiener Landespartei hat eine eigene Sonderkommission eingerichtet, um Straches Belege ab dem Jahr 2013 zu prüfen. Sollten sich die Verdachtsmomente erhärten, könnte die Partei laut Informationen der „Presse“ Strache suspendieren. Eine Stilllegung seiner Parteimitgliedschaft soll bei der Sitzung am Dienstag Thema sein.

Strache selbst weist vehement zurück, Belege falsch abgerechnet zu haben. Es sei stets alles korrekt gelaufen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Die Justiz wurde wegen einer anonymen Anzeige aktiv. Dort werden angebliche Belege und Hinweise angeführt. Auch gegen Straches ehemaliger Büroleiterin laufen in dieser Causa Ermittlungen. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

In der Wiener FPÖ will man sich von Strache distanzieren. Grund sind unter anderem die Wahlen in der Bundeshauptstadt im kommenden Jahr: Strache soll eine Kandidatur geplant haben - notfalls auch mit einer eigenen Liste.

