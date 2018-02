Köfer: "Rot-Blau ist hinter dem Rücken der Kärntner schon ausgepackelt"

In der Innenpolitik geht es Schlag auf Schlag: Nach dem Urnengang in Tirol steht am kommenden Sonntag die Landtagswahl in Kärnten an. Die Neos hoffen bei ihrem ersten Antritt auf den Einzug in den Landtag, das Team Kärnten (ehemals Team Stronach) auf den Verbleib eben dort. Jüngste Umfragen sehen beide Ziele als eher fraglich an. Die Spitzenkandidaten, Markus Unterdorfer-Morgenstern und Gerhard Köfer, geben sich dennoch optimistisch.

Der 57-jährige Köfer (ehemaliger Bankkaufmann, Gendarm und früher bei der SPÖ tätig) hält bis zu acht Prozent für möglich, "weil ich glaube, dass Kärnten eine Kontrollpartei braucht". In den vergangenen Jahren habe man unter Beweis gestellt, dass man genau das sei, sagte Köfer am Montag im Ö1-"Mittagsjournal". Überhaupt: "Wir haben in den letzten fünf Jahren keinen Fehler gemacht, wir sind völlig korruptionsfrei."

Kärnten-Wahl: Wer um den Landeshauptmann-Posten buhlt

Dass das Team Kärnten in der Landesregierung - erstmals wird ohne Proporzsystem gewählt und dementsprechend koaliert - Platz nehmen wird, glaubt Köfer dennoch nicht. "Wir werden nur eingeladen (zu Regierungsverhandlungen, Anm.), wenn man uns braucht. Ansonsten ist das hinter dem Rücken der Kärntner längst ausgepackelt: Es wird eine rot-blaue Koalition geben." Auch für die bestehende Regierung hat Köfer kritische Worte parat: Die Koalition unter Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) habe es zustande gebracht, "mit 500 Millionen Euro neuen Schulden" das Land "an die Wand" zu fahren.

Neos: "Schuldenbremse nicht wegdiskutieren"

Anders als das Team Kärnten treten die Neos in diesem Jahr das erste Mal in Kärnten an. Gemeinsam mit dem Ex-Team-Stronach hat Spitzenkandidat Markus Unterdorfer-Morgenstern (Jurist, Immobilienmakler und Ex-Schlagersänger) aber, dass er nicht an die derzeitigen Umfragen glaubt. So geht er davon aus, dass die Pinken in den Landtag einziehen werden - mit sechs bis sieben Prozent.

Wichtiges Anliegen ist dem 45-Jährigen die Transparenz: "Die (Verankerung einer) Schuldenbremse (in der Landesverfassung, Anm.) lasse ich mir so schnell nicht wegdiskutieren." Immerhin habe das Land derzeit 4,2 Milliarden Euro Schulden.

Ein weiterer Wahlkampfpunkt: die Sprachenvielfalt. Nicht nur Slowenisch müsse gefördert werden, auch beim Englischunterricht gehörten Schrauben angezogen, so Unterdorfer-Morgenstern, der einst parlamentarischer Mitarbeiter im FPÖ-Klub für den jetzigen Justizminister Josef Moser (heute ÖVP/Türkis) war. Allerdings: "Ich war als Jurist tätig, habe keine politische Funktion gehabt."

Die Ausgangslage der Parteien Die SPÖ hat derzeit 14 Mandate im Landtag, sie kam 2013 auf 37,13 Prozent. Die Freiheitlichen erhielten vor fünf Jahren 16,85 Prozent und sechs Sitze, ÖVP (14,40 Prozent) und Grüne (12,10 Prozent) je fünf. Das Team Kärnten hatte mit 11,18 Prozent der Stimmen vier Abgeordnetensessel besetzt, drei dieser Mandatare haben die Partei inzwischen aber verlassen. Das BZÖ kam 2013 auf 6,40 Prozent und zwei Mandate, die beiden Abgeordneten sind aber ebenfalls aus der Partei ausgeschieden und treten nicht mehr an.

>>> Bericht im Ö1-"Mittagsjournal"

(hell)