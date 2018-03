Kärnten-Wahl: Deutlich mehr Wahlkarten als 2013 ausgestellt

Für die Kärntner Landtagswahl am Sonntag sind 25.424 Wahlkarten ausgestellt worden. Das teilte die Landeswahlbehörde am Donnerstag mit. Damit sind etwa 30 Prozent mehr als beim Urnengang 2013 beantragt worden. Gemessen an der Zahl der Wahlberechtigten beträgt der Anteil der Wahlkarten 5,9 Prozent. Wahlkartenwähler können ihre Stimme am Sonntag in jedem Wahllokal sowie per Briefwahl abgeben.

4,6 Prozent der 434.121 Wahlberechtigten haben bereits am Vorwahltag gewählt. Die Hochrechner gehen davon aus, dass am Montag nach der Wahl noch etwa 20.000 gültige Stimmen von Wahlkarten- und Brief-Wählern ausgezählt werden müssen. Sollte das Votum knapp ausgehen - etwa was den Einzug von Liste Kärnten, Grünen oder NEOS in das Landesparlament betrifft -, könnte sich die Entscheidung somit auf den Montag verschieben.

(APA)