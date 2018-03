Grüne in der Krise: Und nun auch noch Glawischnig

Zuletzt freuten sich die Grünen über eine Verschnaufpause. In Niederösterreich blieben sie dem Landtag erhalten, in Tirol immerhin zweistellig. Nach allem, was im Vorjahr passiert ist, waren das kleine Erfolge, obwohl es da wie dort leichte Verluste gab.



Doch am Sonntag, wenn die Kärntner einen neuen Landtag wählen, dürfte die Krise der Grünen prolongiert werden. In den Umfragen lag die Partei um Altstar Rolf Holub zuletzt deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde für den Landtag. Die Gründe dafür sind vielschichtig: die internen Streitigkeiten. Die Konkurrenzliste Fair von Ex-Landessprecherin Marion Mitsche. Ein Umweltwahlkampf, der nicht zieht. Kein freiheitlicher Landeshauptmann mehr. Dafür einer von der SPÖ (Peter Kaiser), der viele Grün-Wähler anspricht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2018)