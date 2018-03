Der Tag des Peter Kaiser

Klagenfurt. Kurz nach 17 Uhr konnte Peter Kaiser jubeln – und sich umjubeln lassen. „Peter, Peter“, skandierten die Fans in der Parteizentrale in der Klagenfurter Lidmanskygasse. Die Hochrechnung des ORF zeigte den zweiten Wahlsieg in Folge an: Nachdem er schon 2013 Platz eins und den Landeshauptmannsessel erobern konnte, kratzte die SPÖ diesmal sogar schon an der absoluten Mehrheit. Nach einem Plus von rund zehn Prozentpunkten ist klar: Peter Kaiser wird Landeshauptmann bleiben.

Schon um 16 Uhr war Kaiser in der Parteizentrale der Kärntner SPÖ eingetroffen. Da herrschte schon eine recht gelassene Stimmung unter den Parteifunktionären. Man zeigte sich gegenseitig auf den Smartphones Detailergebnisse aus den einzelnen Wahlsprengeln. Und diese sahen gut aus: Plus zehn Prozent in einzelnen Landgemeinden ließen Positives erwarten. Am Ende des Tages sollte sich zeigen: Die SPÖ hat überhaupt nur in zwei von 132 Gemeinden ein minimales Minus eingefahren. Finanzlandesrätin Gaby Schaunig – sie gilt als die Nummer zwei in der Partei und als potenzielle Kaiser-Nachfolgerin – warnte da sogar schon vor zu hohen Erwartungen: Dann fühle sich ein leichtes Plus nämlich schon wie eine Niederlage an.

Es wurde mehr als ein leichtes Plus, wie sich schlussendlich herausstellen sollte. Damit haben die Kärntner Sozialdemokraten wieder für klare Verhältnisse gesorgt. Denn die FPÖ, die vor fünf Jahren nach der Hypo-Pleite und diversen Korruptionsskandalen ein Debakel erlitten hatte, schien schon wieder auf dem Weg der Erholung. Bei der Bundespräsidentenwahl war Norbert Hofer in Kärnten die Nummer eins, bei der Nationalratswahl die FPÖ.

Vom linken Flügel in die Mitte

Aber Bundeswahlen sind nicht Landeswahlen. Und der Unterschied lässt sich an einem Namen festmachen: Peter Kaiser. Der Chef der Landes-SPÖ ist eigentlich ein untypischer Kärntner Sozialdemokrat: Vom ziemlich unbedeutenden linken Flügel der Landespartei kommend hat er seinen Marsch durch die Institutionen gemacht, um als Landesparteichef einen moderaten Weg der Mitte zu gehen. Seine unaufgeregte Art ist bei den Kärntnern nach einer Ära der freiheitlichen Eventkultur und des marktschreierischen Populismus gut angekommen.

Nun muss Kaiser einen Koalitionspartner finden, wobei sich mit allen drei im Landtag vertretenen Parteien eine Mehrheit ausgehen würde. In welche Richtung es nun gehen wird, ist noch offen. Peter Kaiser hielt sich am Wahlabend bedeckt: Nun würden Gespräche mit allen Parteien geführt. Dann würden die Gremien entscheiden, mit wem tatsächlich Verhandlungen aufgenommen werden. Und da will Kaiser nichts ausschließen – selbst eine Koalition mit den Freiheitlichen nicht. „No-gos“ seien lediglich der Deutschnationalismus und Rechtsextremismus.

Auch die Freiheitlichen wollten sich am Sonntag als Wahlsieger sehen – immerhin hatten sie sechs Prozentpunkte dazu gewonnen. Aber die langen Gesichter bei der Wahlparty im FPÖ-Klub im Klagenfurter Landhaus sagten schon alles: Man hatte sich wesentlich mehr erwartet. Immerhin war man vom katastrophalen Ergebnis 2013 ausgegangen. Die FPÖ konnte gerade einmal so viel dazu gewinnen, wie das praktisch nicht mehr existente BZÖ diesmal verloren hat. So verzichtete Parteichef Gernot Darmann diesmal auch auf große Sprüche, gratulierte Wahlsieger Peter Kaiser und diente sich selbst als Koalitionspartner an: Er hoffe auf Verhandlungen auf Augenhöhe.

Auch die ÖVP wollte sich als Wahlsieger feiern lassen. Ein freudiger Tag für die Volkspartei sei dies, sagte Landesparteichef Christian Benger. Dabei hatte die Landespartei gerade einmal fünfzehn Prozent erreicht, ein Plus von einem Prozentpunkt gegenüber der vorigen Wahl. Ein Triumph sieht anders aus. Parteichef Sebastian Kurz schaute gestern Abend jedenfalls trotzdem in Klagenfurt vorbei.

Die Kärntner ÖVP war aber auch keine, die den Wechsel von Schwarz auf Türkis begeistert mitgemacht hat. Die Kärntner ÖVP sei „schwarz“, hatte Benger noch wenige Tage vor der Wahl festgehalten und seine doch ein wenig seltsame Linie verteidigt: die Förderung von Marterln als Bollwerk gegen den Islamismus, die Forcierung der Kärntner Tracht als Weltkulturerbe oder die Ablehnung des Slowenischen in der Verfassung.

Glawischnig „nicht hilfreich“

Für die Grünen war das Wahlergebnis ein Schock. Nach zwölf Prozent vor fünf Jahren ist die Partei diesmal – wie auch schon bei der Nationalratswahl – an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. „Würde ich nicht an den Erfolg glauben, würde ich jetzt Urlaub machen“, hatte der grüne Landesrat Rolf Holub noch wenige Tage vor der Wahl verkündet. Ob er am Freitag ernsthaft daran gedacht hat, doch noch alles hinzuschmeißen? Da hatte die ehemalige Bundeschefin Eva Glawischnig der krisengeschüttelten Landespartei noch einen letzten Stoß verpasst: Ihr Wechsel zum Glücksspielkonzern Novomatic untergräbt die Glaubwürdigkeit einer Partei, die stets gegen das Glücksspiel und die Praktiken dieses Konzerns aufgetreten ist.

„Hilfreich war das nicht“, sagte Holub nach der Wahl. Aber das Problem der Landes-Grünen ist doch weitgehend hausgemacht: Seit der Landesversammlung im Vorjahr, bei der Landessprecherin Marion Mitsche keinen Platz auf der Kandidatenliste bekommen hat, sind tiefe Gräben aufgerissen. Mitsche hat sich mit einigen Getreuen abgespalten, bekam bei dieser Wahl aber nur 563 Stimmen oder 0,21 Prozent. Der interne Streit kam bei den Wählern nicht gut an. Für Holub zeichnet sich nun wohl der Abschied aus der Politik an. Die Grünen würden nun neue junge Kräfte brauchen. „Für den alten Mann Holub wird sich wohl etwas anderes auftun“, so Holub.

Am Einzug in den Landtag gescheitert sind auch die Neos. „Wenn aus Träumen Tränen werden“, hatte Spitzenkandidat Markus Unterdorfer-Morgenstern einst als Schlagersänger gesungen. Die Niederlage nahm er auf seine Kappe. Parteichef Matthias Strolz bezeichnete die Kärntner als „fade Zapfen“, die keine Veränderung wollen.

Wieder geschafft hat es dagegen Gerhard Köfer, dem mit dem „Team Kärnten“ der Einzug in den Landtag gelungen ist, auch wenn er die elf Prozent vom letzten Mal bei weitem nicht erreichte. Vor fünf Jahren hat Köfer noch mit dem Team Stronach kandidiert, heute will er mit Stronach nichts mehr zu tun haben. Nun könnte er aber das Zünglein an der Waage spielen: Durchaus möglich, dass Kaiser eine Koalition mit dem langjährigen ehemaligen SPÖ-Politiker Köfer anstrebt.

