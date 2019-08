Wie soll das Klima gerettet werden?

SPÖ

Eine CO2-Steuer für die Schwerindustrie kann sich die SPÖ auf EU-Ebene zwar vorstellen, nicht aber für den Individualverkehr in Österreich. Zumal das ein Nachteil für jene (Pendler) wäre, die in Regionen mit schlechter öffentlicher Anbindung leben, so die Partei. Stattdessen will man Geld in die Hand nehmen, um das Eisenbahnnetz zu erweitern. Die Elektrifizierung der Bahnstrecken soll nicht erst 2030, sondern schon 2025 abgeschlossen sein.