SPÖ ergänzt Plakatkampagne um Gesundheit und Wohnen

Die SPÖ hat am Montag ihre zweite Plakatserie zur Nationalratswahl präsentiert. Die Roten setzten ihre Kampagne mit dem Slogan "Menschlichkeit siegt" fort. Die zwei neuen Subthemen sind dabei Gesundheit und Wohnen, in der ersten Plakatwelle standen Klima und Arbeit im Zentrum. Zu sehen sind wieder Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner und die anderen Darsteller der Kampagne.

Wahlkampfleiter Christian Deutsch sah mit den Sujets die "Ängste und Wünsche der Menschen" angesprochen, denen man "mit klaren Vorstellungen und Konzepten" begegne. Konkret fordert die SPÖ eine Streichung der Mietensteuer und eine "erstklassige Medizin für alle".

"Anspruch, einen inhaltlichen Wahlkampf zu führen"

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda bekräftigte bei einer Pressekonferenz am Montag den "Anspruch der SPÖ, einen inhaltlichen Wahlkampf zu führen". Er meinte, dass dieser "sogar schon unerwartete Früchte trägt", denn ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz habe die SPÖ Forderung, wonach die Maklerprovision künftig nur mehr vom Vermieter bezahlt werden muss, aufgegriffen. Er sprach von einem "interessanten Signal und ein gutes Zeichen, was unsere Inhalte betrifft".

Er nutzte die Gelegenheit naturgemäß auch für Kritik an der Konkurrenz. "Die Mitbewerber reden nicht über Inhalte, sondern über Plakatslogans", so Drozda in Anspielung auf die Debatte zwischen Türkis und Blau über gegenseitiges Kopieren von Plakaten. Dem FPÖ-Spitzenkandidaten Norbert Hofer attestierte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer zudem, um die Neuauflage von Türkis-Blau "zu betteln" und sich damit "peinlich" zu benehmen.

Vorarlberger SPÖ plakatiert Staudinger

Den Montag ebenfalls zum Plakatieren genutzt hat die SPÖ Vorarlberg: Sechs Wochen vor der Landtagswahl am 13. Oktober wurden Plakate mit Parteichef und Spitzenkandidat Martin Staudinger vorgestellt. Damit sind die Sozialdemokraten ihren politischen Mitbewerbern zeitlich weit voraus - diese wollen nämlich erst nach der Nationalratswahl Plakate für die Vorarlberg-Wahl platzieren.

Die SPÖ-Kernbotschaft lautet: "Mitanand fürs Land!“ Nach Angaben von Sprecher Lukas Riepler wurden in ganz Vorarlberg 60 Großplakate aufgestellt, die sich Staudinger allerdings bis zum 29. September noch mit Nationalratswahl-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner teilen muss - von 45 der 60 Großplakate blickt die Bundesparteivorsitzende.

Auch die 800 Kleinplakate gehören Staudinger vorerst nicht allein. Bis zum Urnengang Ende September ebenfalls abgebildet ist Reinhold Einwallner, der auf der Vorarlberger SPÖ-Landesliste für die Nationalratswahl den Spitzenplatz einnimmt. Anders als auf den Großplakaten bezieht Staudinger auf den kleineren Formaten auch inhaltlich Stellung. Im Mittelpunkt stehen dabei die "klassischen" SPÖ-Themen. So wirbt Staudinger etwa für durchgehend geöffnete Kindergärten oder für ein Gesundheitssystem ohne Wartezeiten.

(APA/Red.)