Die innenpolitische „Bachelor-Show"

Zum Schluss brachte es Beate Meinl-Reisinger auf den Punkt. Es war ein wenig wie bei „The Bachelor", jener TV-Show, bei der ein Junggeselle unter mehreren Kandidatinnen wählen muss. Über der ersten „Elefantenrunde" (veranstaltet von Ö1, übertragen auf ORF III) schwebte stets die Frage, mit wem Sebastian Kurz, der wahrscheinliche Kanzler, zusammengehen wird. Und bis auf Peter Pilz sind alle im Spiel, auch wenn nicht jeder es so vor sich herträgt wie die FPÖ.

Eine Antwort von Kurz gab es, um auch das vorwegzunehmen, freilich nicht. Lieber warnte er im Sinne der Wählermobilisierung – vor einer linken Mehrheit gegen ihn.

Und sonst? Zeigte die große Runde, was die Parteien am meisten beschäftigt: die Parteifinanzen post Ibiza. Transparent wollen ja irgendwie alle sein. Aber bei der Frage, wer noch vor der Wahl die Kontrolle gesetzlich verschärfen will, teilte sich die Menge. FPÖ-Chef Norbert Hofer will nicht und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wenn, dann erst nach dem Wahlkampf (und vor der Wahl will sie lieber die Neuregelung der Maklergebühr fixieren).

Peter Pilz (Liste Jetzt) und die Grünen (die aber – noch – nicht im Nationalrat sind) dagegen würden sogar zusätzliche Strafdelikte einführen. Und Neos und ÖVP? Hört man ÖVP-Obmann Kurz zu, schwingen beide im Gleichklang. Trotz mancher Buhrufe aus dem Publikum (die wohl u. a. den aktuellen - aber in der Runde nicht diskutierten - Vorwürfen des „Falter" geschuldet waren, wonach die ÖVP bei den Wahlkampfkosten große Summen „herausrechnete") wiederholte Kurz mehrmals, dass man „gemeinsam mit den Neos" für mehr Kontrolle sei. Was Beate Meinl-Reisinger hörbar empörte: „Ich weiß nicht, in welchem Paralleluniversum Sie unterwegs sind", sagte sie Richtung Kurz. In Wahrheit habe die ÖVP mehrere Neos-Anträge dazu „niedergestimmt". Und überhaupt hätten „die Mittelparteien" (ÖVP, SPÖ, FPÖ) nichts aus Ibiza gelernt.

„Und für welche Partei treten Sie an?"

Für Sachpolitik blieb bei alldem überschaubar viel Zeit. Zwei Themen gingen sich aber aus: Klima und Pflege. Ersteres ist zwar hochaktuell, die Ausführungen blieben aber oft abstrakt – wie etwa die pinke ökosoziale Steuerreform, die eine CO2-Steuer mit der Abschaffung der kalten Progression verbindet. Die SPÖ vermittelte vor allem den Eindruck, keine Wähler verprellen zu wollen (Stichwort: Klimaticket statt CO2-Steuer), während die Grünen damit kein Problem haben (sie fordern eine Anpassung, also Erhöhung der Mineralölsteuer, kein Geld mehr für den Flughafenausbau etc.).

ÖVP und FPÖ teilen übrigens beim Klima etwas: ihr Faible für die Wasserstoff-Technologie. Das Klimathema sorgte – wer hätte das gedacht – auch für den emotionalsten Moment des Abends: Angesprochen darauf, dass er erst Tempo 140 auf der Autobahn und nun Klimaschutz fordere, fuhr Hofer Moderator Klaus Webhofer an: „Und für welche Partei treten Sie an?"

Punkten konnten Hofer, aber auch Rendi-Wagner dann beim Thema Pflege. Das blaue Argument, dass zu viele Pflegebedürftige in teuren Akutbetten liegen und die Reduktion der Akutbetten Geld für Pflegeplätze frei mache, fand Anklang. Ebenso die rote Warnung, dass der (ÖVP-)Fokus auf die Pflege daheim letztlich vor allem die Frauen treffe, weil diese meistens die häusliche Pflege übernehmen. Auf wenig, also eigentlich keine, Zustimmung traf das ÖVP-Konzept der Pflegeversicherung im Rahmen der Sozialversicherung. Zwar wollen auch die Neos eine Versicherung, aber eine individuelle.

Und dann, ja dann war es schon wieder vorbei.

Das Fazit: Keiner der Kandidaten hat einen schlechten Auftritt hingelegt. Werner Kogler bewies, dass er wieder Lust am Mitreden hat. Peter Pilz war, nun ja, Peter Pilz. Norbert Hofer wirkte bei der Pflege sachlich, rutschte dafür beim Klima emotional aus. „Rendi-Wagner, die einst neben der pinken Frontfrau verbal verblasste, war durchaus angriffig. Wobei auch Kurz einen Hang zum Zwischenruf bewies. Ansonsten schien er sich in seiner singulären Rolle ein wenig abseits von der Gruppe wohl zu fühlen. Ganz wie „The Bachelor„ (uw)