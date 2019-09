Kurz: "Sehr gezielter" Hacker-Angriff auf die ÖVP

Kurzfristig um acht Uhr früh zu einer Pressekonferenz von ÖVP-Chef und Spitzenkandidat Sebastian Kurz zu bitten, lässt auf eine gewisse Brisanz schließen. Was der Altkanzler dann am frühen Donnerstag erklärte, war mehr als das. Wenn stimmt, was Kurz – von Cybersecurity-Experten Avo Kravitz und seinem gesamten Stab bei dem Pressegespräch flankiert – sagte, ist es ein Vorgang, der alle bisherigen Wahlkampfübergriffe in den Schatten stellt.

Oder wie es Kurz formulierte: „Es gab einen sehr gezielten Hackerangriff auf die ÖVP. Das ist eine neue Dimension. Es gibt den klaren Versuch, den Wahlkampf und die Wahl zu beeinflussen.“ Unzählige interne ÖVP-Daten seien demnach geleakt worden, der Volkspartei zufolge dürften viele davon manipuliert worden sein. Zuletzt waren im „Falter“ Dokumente über eine kreative Wahlkampfkostenbuchführung veröffentlicht worden.

Kurz meinte dazu: „Wer sind die Täter? Ich bitte Sie um Zeit. Wir wollen nicht mit Mutmaßungen den Ermittlungen der zuständigen Behörden vorgreifen.“ Der aktuelle Stand sei, dass Experten der Cyber-Security-Firmen SEC Consult und CyberTrap in den vergangenen Tagen die IT der Volkspartei überprüft hätten. Und: Die Volkspartei habe den Verfassungsschutz eingeschaltet.

Erster erfolgreicher Angriff am 27. Juli

Avi Kravitz, Chef und Gründer der Firma Cyber Trap, führte am Donnerstag aus: „Wir sind vergangenen Dienstag einem konkreten Verdacht nachgegangen. Wir sind noch mitten in der Analyse.“ Seinen Ausführungen zufolge gab es am 27. Juli den ersten erfolgreichen Angriff auf einen Server der ÖVP, am 11. August hätten die Angreifer es geschafft, „die Netzwerkkomponente zu infiltrieren“, weiters hätten sie einen administrativen Account gekapert.

Kravitz: „Das war der goldene Schlüssel zur gesamten Infrastruktur. Der Angreifer kann machen, was er oder sie möchte. Wir haben festgestellt, dass eine große Anzahl an Daten abgeflossen ist und am 28.8. auf einen externen Server ging. Die Angreifer waren fünf Wochen lang im System. Am 3.9. haben wir die Verbindung kappen können.“

