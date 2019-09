ORF-Duelle im Zeichen der politischen Paartherapie

Das Nationalratswahlkampf-Fernsehen macht fast keine Pause: Am Mittwochabend gab es Runde zwei der ORF-„Duelle“, in der erneut die Kandidaten der Parteien in fünf Konfrontationen aufeinander trafen. Diesmal übrigens ohne Joker-Kandidaten: Das Spitzenpersonal war auf den Küniglberg gekommen. Ein erstes Aufwärmen für die Elefantenrunde in der Woche vor der Wahl also.

Die Duelle des Abends Sebastian Kurz (ÖVP) – Werner Kogler (Grüne)

Norbert Hofer (FPÖ) – Peter Pilz (Liste Jetzt)

Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) – Beate Meinl-Reisinger (SPÖ)

Werner Kogler (Grüne) – Peter Pilz (Jetzt)

Norbert Hofer (FPÖ) – Sebastian Kurz (ÖVP)

Zuletzt hatten Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz sowie der neue FPÖ-Chef, Norbert Hofer, gefehlt; auch sie kamen am Mittwoch an die Reihe. Ansonsten blieb die bisherige Besetzung unverändert. Die fünf „Duelle“ moderierten Lou Lorenz-Dittlbacher und Martin Thür, diesmal eben mit der Besetzung Hofer, Kurz, Werner Kogler (Grüne), Beate Meinl-Reisinger (Neos), Peter Pilz (Liste Jetzt) und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ).