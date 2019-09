Wenn die Klimajugend die Politik abprüft

An dem Thema kommt keiner im Wahlkampf vorbei: die Klimakrise. Dabei verfolgen die Parteien ganz unterschiedliche Strategien. Die einen setzen auf Wasserstoffautos, die anderen wollen öffentliche Verkehrsmittel noch mehr forcieren. Erneuerbare Energien und höhere Steuern werden ebenso diskutiert. Egal welche Antworten, die Klimaaktivisten haben alle Parteiprogramme als nicht ausreichend kritisiert, um die drohende Klimakrise aufzuhalten und die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu reduzieren.

>>> Wie soll das Klima gerettet werden?

Am Freitag luden sie Vertreter der Parteien zu einer „Klimaprüfung“, um deren Konzepte von Wissenschaftern bewerten zu lassen. Elisabeth Köstinger (ÖVP), Jörg Leichtfried (SPÖ), Beate Meinl-Reisinger (Neos), Peter Pilz (Liste Jetzt) und Werner Kogler (Grüne) fanden sich in der TU Wien ein. Die FPÖ hätte keinen Vertreter geschicht. Von Seiten der Wissenschaft waren Gottfried Kirchengast (Universität Graz, Wegener-Center für Klima und Globalen Wandel), Helga Kromp-Kolb (Boku Wien), Sigrid Stagl (WU Wien, Institute for Ecological Economics) und Karl Steininger (Universität Graz, Wegener-Center für Klima und Globalen Wandel) geladen. Moderiert wurde die Veranstaltung von Corinna Milborn von Puls 24.

Der Livestream zur "Großen Klimaprüfung" startet um 14 Uhr:

(red.)