Koalitionsbedingung: Woran eine Regierung scheitern kann

Der Sozialsprecher der SPÖ, Josef Muchitsch, überraschte am Sonntagabend in der ORF-Sendung „Im Zentrum“: Der von Türkis-Blau eingeführte Zwölf-Stunden-Tag müsse zurückgenommen werden. Das sei eine „Koalitionsbedingung“ bei den Regierungsverhandlungen, so der Gewerkschafter. Koalitionsbedingung: Eine solche spricht normalerweise nur die Parteispitze aus. Und alle Parteien gehen sparsam damit um – aus gutem Grund: Engen solche Festlegungen doch den Spielraum bei Koalitionsverhandlungen gehörig ein. Und das wollen Parteistrategen tunlichst vermeiden – auch wenn das, was vor einer Wahl gesagt wird, danach oft nicht mehr ganz ernst genommen wird. Neben den deklarierten Koalitionsbedingungen gibt es auch etliche, die sich aus den Programmen der Parteien ergeben, nämlich inhaltliche Festlegungen, über die man nicht so einfach hinwegkommt. Was heißt das nun für jene Koalitionsvarianten, die aufgrund der derzeitigen Umfragedaten realistisch scheinen?





Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.09.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft