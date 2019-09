Kurz würde Kickl als FPÖ-Klubchef akzeptieren

Kann die Volkspartei (noch) mit Herbert Kickl? Seit dem Aufkommen des „Ibiza-Videos“, in dessen Folge die Koalition zwischen Volkspartei und Freiheitlichen zerbrochen ist und Neuwahlen ausgerufen wurden, ist diese Frage immer wieder aufgeworfen worden. Bei einer Neuauflage von Türkis-Blau sollte Kickl, aktuell Klubobmann der FPÖ, nicht mehr das Innenministerium erhalten, wurde betont. Und nicht nur das: Im Juli betonte der Wiener ÖVP-Chef und Ex-Europaminister Gernot Blümel im Interview mit dem „Kurier“ gar: „Die FPÖ hat sich entschieden, den Weg nicht mit uns, sondern mit Kickl zu gehen – gegen uns. Wenn dieser Weg weiter verfolgt wird, ist völlig wurscht, auf welchem Sessel Kickl sitzt, das geht sich dann einfach nicht aus."

Nun, wenige Tage vor dem Urnengang am 29. September, klingt die Antwort auf die Frage folgendermaßen: Altkanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz würde Herbert Kickl zwar nicht mehr als Innenminister einer türkis-blauen Koalitionsregierung akzeptieren, wohl aber als Klubobmann der FPÖ. Das sagte Kurz selbst am Freitag gegenüber „Ö1“.

„Weiß auch nicht, wer Klubobmann bei den Grünen wird"

Zugleich widersprach Kurz damit dem früheren ÖVP-Klubchef Andreas Khol. Der hatte zuletzt in der „Tiroler Tageszeitung" gemeint, in einer Koalition sei der Klubobmann eine Schlüsselfunktion und Kickl daher „nicht zu akzeptieren". Darauf angesprochen betonte Kurz zwar neuerlich, dass er Kickls Rückkehr ins Innenministerium ausschließe, aber: „In parteiinterne Entscheidungen anderer Parteien habe ich mich noch nie eingemischt und werde ich mich nicht einmischen. Ich weiß auch nicht, wer Klubobmann bei den Grünen, der Sozialdemokratie oder den Neos wird.“

Die jüngsten Nationalratsbeschlüsse wertete Kurz als „Herausforderung" für das Budget, will den Budgetkurs der abgewählten Regierung aber trotzdem fortsetzen. Am „Nulldefizit" will der türkise Spitzenkandidat, der mit seiner Partei in bislang allen Wahlkampfumfragen auf Platz eins rangierte, in den kommenden Jahren trotz der vor der Wahl beschlossenen Zusatzausgaben festhalten. „Ist es möglich, unseren Budgtepfad trotzdem fortzusetzen? Ja, aber es ist eine Herausforderung", so Kurz zu den - großteils mit den Stimmen der ÖVP beschlossenen - Zusatzausgaben.

Umfragemarathon: ÖVP sinkt leicht, SPÖ und FPÖ Kopf an Kopf, Grüne vor Neos

>>> Bericht im „Ö1"-Morgenjournal

(APA/Red. )