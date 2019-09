Absolute für Grüne bei "Pass Egal Wahl"

Eine absolute Mehrheit für die Grünen hat die "Pass Egal Wahl" von SOS Mitmensch gebracht, bei der in Österreich lebende Menschen ohne österreichischen Pass symbolisch wählen konnten. ÖVP und FPÖ hätten dabei nicht einmal den Einzug in den Nationalrat geschafft.

An insgesamt fünfzehn Standorten in allen Bundesländern konnten Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ihre Stimme abgeben. Mit mehr als 2900 Teilnehmern wurde eine Rekordbeteiligung erreicht - bei der letzten „Pass Egal Wahl“ waren es knapp 2000 Personen gewesen. Klarer Sieger wurden dabei die Grünen mit 51,5 Prozent vor der SPÖ mit 27,5 Prozent. Abgeschlagen landeten die ÖVP mit eineinhalb Prozent und die FPÖ mit 0,8 Prozent am Ende. Auch die Liste Jetzt hätte mit 2 Prozent den Einzug verpasst - im Gegensatz zur KPÖ mit 6,3 Prozent, den Neos mit 6,1 Prozent und dem Wandel mit 4,4 Prozent.

SOS Mitmensch betonte in einer Aussendung, dass das Ergebnis dieser Abstimmung nicht repräsentativ für die Gesamtheit der Menschen ohne österreichischen Pass sei, sondern nur ein Stimmungsbild wiedergebe.

Die „Pass Egal Wahl“ wird traditionell von Prominenten unterstützt - unter anderem vom ORF-Moderator Dirk Stermann oder Sängerin Eloui.

(APA/Red.)